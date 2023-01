Smalling, no novità per il rinnovo con la Roma. Ma l’Inter già agisce! − CdS

Occhio al futuro di Chris Smalling. Il difensore della Roma potrebbe già da oggi firmare con un nuovo club a parametro zero. Il rinnovo tarda ad arrivare e l’Inter già si è messa a lavoro

FUTURO − Tutt’altro che semplice il rinnovo di Smalling con la Roma. Nessuna novità rispetto a settimane fa. Il giocatore ha un’opzione di rinnovo per un’altra stagione (alle stesse cifre) e che potrà esercitare dopo aver raggiunto il 50% delle partite giocate. Ma tutto dipenderà proprio dall’inglese, il quale si è preso del tempo per riflettere. Intanto sia i club esteri che quelli italiani hanno chiesto informazioni. In particolare, l’Inter che proverà a fare un Mkhitaryan bis. Il club nerazzurro infatti ha già allacciato i contatti con il suo agente.

Fonte: Corriere dello Sport − Jacopo Aliprandi