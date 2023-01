Spalletti studia il Napoli anti Inter: novità centrocampo! Dentro 2 ex − CdS

Spalletti prepara la sfida alla sua ex Inter. Il Napoli che verrà a San Siro avrà praticamente tutti gli effettivi, anche se ci sarà da aspettarsi una novità in mezzo al campo. Due ex nerazzurri probabilmente in campo

MOSSE AZZURRE − Meno uno a Inter-Napoli. Luciano Spalletti studia le mosse per ribaltare Simone Inzaghi, il quale punterà a mettere una gabbia su Kvaratskhelia (vedi articolo) cercando di imitare la gara contro il Barcellona (vedi articolo). Dal canto suo, l’ex tecnico nerazzurro e della Roma farà giocare chi sta meglio. In primis Ndombele in mezzo al campo, più in palla rispetto al reduce dal Mondiale Anguissa. In difesa, Olivera verso una maglia da titolare a discapito di Mario Rui. Due gli ex nerazzurri in campo, oltre a Matteo Politano in attacco, anche Juan Jesus in difesa. Il brasiliano giocherà al posto di Rrahmani.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Mandarini