Napoli, il Ds Giuntoli guarda già al futuro: Ounahi e un altro nel mirino – TS

Domani si gioca Inter-Napoli a San Siro. Il Ds Giuntoli assisterà al match, ma nel mentre è già proiettato al futuro. Nel taccuino ci sono due nomi precisi

PROIETTATO AL FUTURO – Il Ds Giuntoli sarà domani sera presente a San Siro per il match contro l’Inter. Nel frattempo, però, è già proiettato al futuro. Nel taccuino c’è un nome su tutti, ovvero quello di Ounahi. L’Angers non si priverà così facilmente del marocchino, protagonista di un grandissimo Mondiale. Il club francese vuole provare ad ottenere almeno 20 milioni. Per la difesa, invece, due nomi su tutti: il primo è Thiago Djalo del Lille, l’alternativa è Evan Ndicka dell’Eintracht.

Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma