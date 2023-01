Smalling, ancora nessuna risposta alla Roma. Inter alla finestra – Sky

Chris Smalling ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 con la Roma. La società giallorossa ha proposto una prima offerta di rinnovo, secondo Sky Sport l’inglese non è convinto della soluzione. Inter alla finestra.

RISPOSTE – Il contratto di Chris Smalling è in scadenza a giugno del 2023 con la Roma, il futuro dell’inglese non è così certo. Angelo Mangiante, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato così della situazione: «La Roma ha fatto un’offerta al ribasso al giocatore con un contratto di due anni. Il problema è che c’è l’Inter, che addirittura ha offerto 6.5 milioni a Skriniar, dimostrando di avere maggiori capacità economiche. Smalling non ha ancora risposto alla società giallorossa, vorrebbe almeno lo stesso stipendio dell’attuale contratto».