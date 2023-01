Becao piace all’Inter per il dopo Skriniar, ma occhio alla concorrenza in Serie A – Sky

L’Inter dopo aver ricevuto in parte una risposta da Milan Skriniar e il suo entourage riguardo il suo futuro, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri valutano anche il nome di Becao dell’Udinese, che piace però ad un altro club in Serie A.

IN DIFESA – Rodrigo Becao è uno dei difensori più interessanti del campionato di Serie A. Il brasiliano non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con l’Udinese, con l’ambizione di trasferirsi in una big a partire al termine di questa stagione. Parliamo di un centrale moderno, apprezzato per la sua personalità e bravo anche nel gioco aereo. A Milano viene quindi considerato perfetto per lo schieramento a tre, ma per l’Inter non sarà eventualmente facile strapparlo all’Udinese. Oltre alle manifestazioni di interesse da parte del Napoli, ci sono stati infatti diversi sondaggi dalla Premier League.