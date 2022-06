Skriniar, il PSG insiste: la cifra. L’Inter ha una consapevolezza – SI

Si torna a parlare di Skriniar al PSG, perché i campioni in carica della Ligue 1 non hanno mollato la presa. Durante Aspettando Calciomercato su Sportitalia il giornalista Longari anticipa un rilancio da Parigi.

ANCORA IN BILICO – Per Milan Skriniar il PSG insiste. Dopo la prima offerta da cinquanta milioni, rifiutata, il club parigino è pronto a tornare alla carica. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i francesi lo mantengono come priorità per rinforzare la difesa. Ci sono ancora differenze fra le parti, ma l’Inter è consapevole di dover fare una cessione pesante per sistemare il bilancio. Skriniar, in tal senso, è il giocatore che ha le proposte più concrete. Come cifra il PSG può arrivare attorno a sessantacinque-settanta milioni, da capire se basterà. Skriniar vorrebbe restare all’Inter, ma la palla adesso passa alle due società e bisogna attendere.