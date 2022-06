VIDEO – L’Inter pagherà Lukaku al Chelsea: ecco le sensazioni sulla cifra

Qual è il prezzo da pagare per rivedere Romelu Lukaku a Milano? L’Inter al momento può solo ipotizzarlo, in attesa che il Chelsea faccia la sua richiesta ufficiale. E le sensazioni in casa nerazzurra vanno nella direzione dell’incontro a metà strada rispetto alle previsioni iniziali (0 e 23 milioni, ndr). Di seguito il video dell’intervento del collega Gianluca Di Marzio per Sky Sport

