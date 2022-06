Bastoni diverso da Skriniar: dall’Inter valutazione differente – SI

Bastoni era il primo nome in partenza dall’Inter nelle scorse settimane, ma ora la situazione è ben diversa rispetto a inizio giugno. E Sportitalia spiega perché il classe ‘99 non è paragonabile a Skriniar (vedi articolo).

VERSO LA CONFERMA – Si pensava che Alessandro Bastoni potesse diventare il sacrificato numero uno dell’Inter in questa sessione di calciomercato. Invece, alla fine, per il difensore classe ‘99 sono calate le voci di una cessione. Rispetto a Milan Skriniar, spiega Gianluigi Longari durante Aspettando Calciomercato su Sportitalia, l’Inter ritiene che Bastoni sia ben più difficile da sostituire, inteso come ruolo di centrale mancino. Per questo la sua permanenza è ormai molto probabile.