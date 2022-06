Skriniar, PSG esagera: ingaggio monstre! All’Inter? E de Vrij diventa piano B – TS

Skriniar e de Vrij possono lasciare l’Inter in coppia ma non per giocare ancora insieme. E il PSG non vuole perdere l’occasione di rinforzarsi con il difensore slovacco. Come ripreso da Tuttosport oggi in edicola, la proposta contrattuale dei francesi diventa difficile da rifiutare

COPPIA IN USCITA – L’Inter spera che il Paris Saint-Germain e il Chelsea mettano in scena un’asta di mercato per… sistemare il suo bilancio. L’oggetto conteso è il non più incedibile Milan Skriniar (vedi articolo, ndr), che partirà solo a fronte di un’offerta super. Pur valutandolo 80 milioni di euro, l’Inter sa che difficilmente ci si spingerà verso certe cifre. Più facile ragionare su 70 milioni, con bonus facili da raggiunge, per lasciar partire il centrale slovacco. Già in settimana si attende il rilancio del PSG, a cui il Chelsea mette fretta. E se il PSG riuscisse a strappare il sì per Skriniar, il Chelsea si tufferebbe su Stefan de Vrij: l’Inter lo valuta 15-20 milioni. Nel frattempo, come ripreso dal collega Federico Masini per Tuttosport, il PSG alza ulteriormente l’offerta per convincere Skriniar a lasciare l’Inter: dopo la prima offerta da 7 milioni, la nuova proposta sul piatto è superiore ai 9 milioni! Precisamente 9.2 di ingaggio netto annuo: Skriniar a queste cifre dirà di sì in attesa che anche l’Inter si faccia convincere dai soldi in arrivo da Parigi?

