Inter molto attiva sul mercato, ma siamo solo a giugno: tempi lunghissimi

L’Inter sembra avere le idee chiarissime sul mercato. Ma attenzione ai tempi: fino a settembre la strada del mercato è lunga. Anzi lunghissima.

PARTENZA FORTE – L’Inter è partita forte in questa off season. Ha aggredito il mercato, per così dire, in modo da dare già in ritiro a luglio a Inzaghi una squadra completa. O quasi. Una frase che si sente spesso nei mesi estivi, ma che questa volta sembra una realtà. Molte operazioni impostate, alcune già chiuse, altre caldissime. Con un’avvertenza però: siamo ancora a giugno.

MERCATO AL CENTRO – Questa estate senza calcio per nazionali cambia i tempi. E mette il mercato al centro di questi primi mesi. Già ai primi di agosto si torna in campo. Per le partite ufficiali. Bisogna farsi trovare pronti. Con la squadra più completa possibile, in modo da avere un vantaggio su chi è ancora in costruzione. Già, perché il mercato non ha cambiato i suoi tempi. Tanto che ufficialmente non è nemmeno ancora aperto.

TEMPI LUNGHISSIMI – I tempi ufficiali del calciomercato sono i seguenti: apertura il primo luglio, chiusura il primo settembre. Questo fa capire che l’Inter si sta muovendo decisamente in anticipo. Ma che poi ci sarà lo stesso tantissimo tempo. Ci saranno voci, ipotesi, possibilità. Purtroppo cessioni. Attenzione a considerare tutto finito, in un senso o nell’altro. Manca tantissimo tempo. Più di due mesi.