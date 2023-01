Skriniar, partita aperta tra Inter e PSG: futuro a breve. Occhio a Dumfries – RAI

In casa Inter, per quanto riguarda il mercato, restano calde le due situazioni legate a Milan Skriniar e Denzel Dumfries. Secondo il giornalista di Rai Sport Marco Conterio, le situazioni di entrambi potrebbero definirsi a breve. Specialmente quella del difensore slovacco.

POSSIBILI USCITE – Giorni caldi sul mercato in casa Inter, con due giocatori che potrebbero lasciare entro fine stagione. Uno è Denzel Dumfries, che resta il grande indiziato per la possibile cessione anche a causa dei noti problemi di bilancio in casa nerazzurra. L’altro è Milan Skriniar. L’Inter offre un ingaggio pesante al giocatore, ma resta comunque una grande differenza con quanto offerto dal PSG. Il suo futuro potrebbe decidersi a breve.