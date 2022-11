Skriniar, proseguono i lavori per il rinnovo con l’Inter. Poi altre trattative – SM

Proseguono i lavori per il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter, con l’attuale contratto in scadenza a giugno. Secondo Sport Mediaset, le trattative sembrano procedere spedite. Una volta arrivato il rinnovo del difensore, sarà poi il turno di Edin Dzeko.

LAVORI IN CORSO – Dopo essere riusciti a resistere agli assalti ripetuti del PSG in estate, gli uomini mercato dell’Inter sono ora impegnati a rinnovare il contratto di Milan Skriniar. Le richieste del difensore slovacco sono di 7 milioni di euro per prolungare l’accordo in scadenza a giugno, con i nerazzurri che possono arrivarci grazie anche a una cospicua parte di bonus.

ALTRO RINNOVO – Dopo Skriniar, sarà il turno di un altro rinnovo. Ovvero quello di Edin Dzeko. Il bosniaco anche in questa stagione si sta dimostrando importante, non ultimo il grande gol segnato contro il Bologna che ha di fatto raddrizzato una brutta partenza e dato il via alla goleada dell’Inter.