Inter, occhi già al mercato: nel mirino un difensore argentino

Il mercato non si ferma mai. Specialmente ora, con la lunga sosta per il campionato in avvicinamento e l’inizio del Mondiale. Dal portale argentino TNT Sports, arrivano conferme sull’intenzione dell’Inter di puntare su Facundo Medina, difensore argentino attualmente al Lens.

NEL MIRINO – In casa Inter si pensa al mercato e a rinforzare la squadra di Simone Inzaghi nel limite, chiaramente, del possibile. Tra i possibili nomi accostati ai nerazzurri, torna di moda quello di Facundo Medina. Il difensore ed esterno sinistro argentino era già stato sondato dai nerazzurri in estate, ma non se n’era poi fatto nulla. Il 23enne, attualmente al Lens, ha mostrato una grande forma in questa prima parte di stagione, con 13 presenze, 1 gol e 1 assist. Tanto, appunto, da attirare l’attenzione dell’Inter.