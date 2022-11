De Grandis: «Inter delusione della stagione. Serve una dimostrazione»

L’Inter è al centro dell’attenzione negli studi di Sky Sport. Stefano De Grandis, giornalista sportivo ed opinionista, ha commentato il prossimo match contro l’Atalanta e l’importanza di quest’ultima prova a Bergamo.

LO SNODO – L’Inter questa domenica sarà ospite dell’Atalanta a Bergamo. La partita è di un’importanza unica ed è obbligatorio vincere nella situazione della squadra di Inzaghi. Dagli studi di Sky Sport Stefano De Grandis, giornalista sportivo ed opinionista, ha parlato così: «La partita è uno snodo per entrambe. L’Atalanta viene da due sconfitte consecutive, gli serve tornare a vincere. L’Inter dà segnali di ripresa, ma in trasferta ha preso 16 gol. Vanno valutate le squadre affrontate, ci sta che prenda dei gol in quei match ma non può essere la peggior difesa del campionato. O l’Inter dimostra di aver superato il momento o ricomincia ad avere le stesse difficoltà di sempre, come quelle della Juventus. Queste due squadre le ritengo le delusioni di questa stagione: ogni tanto rialzano la testa vincendo, ma puntualmente cadono nei momenti importanti. Domani l’Inter non si può permettere di perdere il passo ancora una volta».