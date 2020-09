Skriniar via? L’Inter l’ha definito incedibile per un...

Skriniar via? L’Inter l’ha definito incedibile per un motivo – Sky

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar è stato per tutta la settimana in chiave mercato, visto il pressing del Tottenham. Ieri Ausilio però l’ha blindato (vedi articolo), ma secondo Sky Sport non è davvero incedibile: Manuele Baiocchini, nel corso di “Sky Calcio Club”, spiega il senso delle parole del direttore sportivo.

ANCORA IN VENDITA? – Manuele Baiocchini precisa: «L’Inter bisogna capire se vende un pezzo grosso, e per pezzo grosso intendo Milan Skriniar. C’è stato questo incontro con il Tottenham, hanno detto incedibile ma perché il Tottenham non si è avvicinato ai sessanta milioni di euro chiesti. Antonio Conte è stato più morbido (vedi articolo): se dovesse andare via Skriniar Nikola Milenkovic sarebbe il sostituto ideale. È il giocatore che l’Inter e Conte hanno individuato».