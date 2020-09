Ausilio: “Skriniar fuori dal mercato! Kantè è del Chelsea. Hakimi…”

Condividi questo articolo

Piero Ausilio

Piero Ausilio, Direttore Sportivo nerazzurro, prima di Inter-Fiorentina, prima partita della nuova stagione di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN” ha detto la sua riguardo il percorso in campionato ed Europa la scorsa stagione, dell’esclusione di Achraf Hakimi e del mercato.

PRIMA DEL MATCH – Piero Ausilio, Direttore Sportivo nerazzurro, prima di Inter-Fiorentina su Dazn ha parlato della prima partita stagionale: «L’Inter riparte con la missione di fare bene, per noi la stagione è finita dopo un bellissimo cammino in Italia e in Europa dove è mancato il piccolo passo per trionfare. Vogliamo ripartire da lì».

SU HAKIMI – Ausilio parla della scelta di Conte di escludere Hakimi: «Abbiamo la fortuna di avere giocatori importanti, undici partono dall’inizio e altri hanno la possibilità di giocare dopo. Si giocherà ogni tre giorni».

SU SKRINIAR – Ausilio conferma l’interesse del Tottenham ma chiude le porte: «Posso confermare che c’è stato l’incontro con il dirigente del Tottenham ma abbiamo anche ribadito al direttore del Tottenham che Skriniar non è sul mercato, abbiamo già fatto uscire Godin e non pensiamo di privarci di un giocatore come Skriniar».

SU KANTE – Ausilio conclude parlando anche di N’Golo Kanté accostato al mercato nerazzurro: «È un giocatore che è parte importante del Chelsea, non è sul mercato. Parlerei degli otto centrocampisti importanti che abbiamo, questo è il centrocampo dell’Inter e andremo avanti con loro».