VIDEO – Spezia-Sassuolo 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Domenico Berardi Spezia-Sassuolo

Spezia-Sassuolo, anticipo mattutino della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.



DILAGANTI NELLA RIPRESA – Spezia-Sassuolo 1-4 nell’anticipo mattutino della seconda giornata di Serie A. Il debutto assoluto dello Spezia in Serie A vede una pesante sconfitta, pur senza fare poi così male. Il Sassuolo passa con una magia, quella di Filip Djuricic che al 12′ salta con un tunnel Jacopo Sala e di destro piazza il vantaggio. Alla mezz’ora il pareggio: è di Andrey Galabinov il primo gol dei liguri nel massimo campionato, gran colpo di testa su cross da destra. Manuel Locatelli colpisce la traversa su punizione, impedendo ai neroverdi di andare sopra all’intervallo. Un doppio rimpallo, però, porta al rigore dell’1-2: fallo di Jeroen Zoet su Francesco Caputo, trasforma Domenico Berardi in maniera morbida. Due minuti dopo arriva pure il tris di Grégoire Defrel, con un mancino liberissimo su cross di Caputo dopo un errore in uscita. Manca solo quest’ultimo all’appello: ci riesce al 76′, dopo una traversa di Galabinov e ben tre gol annullati ce la fa, finalmente, da due passi su sponda di Gian Marco Ferrari. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.