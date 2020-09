Skriniar, il Tottenham non ha parlato solo con gli agenti – Sky

Il Tottenham fa sul serio per Milan Skriniar, ma l’Inter fa muro. Ecco le diverse opzioni su cui punterà il club londinese, secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”.

INSISTENZA – Ieri gli agenti di Milan Skriniar hanno incontrato Steve Hitchen, dirigente del Tottenham. I londinesi vogliono il difensore slovacco, per chiudere l’affare è necessaria innanzitutto infrangere la resistenza dell’Inter. Per il numero 37 il club chiede non meno di 60 milioni, ma gli Spurs non vogliono andare oltre i 50 circa, bonus compresi. E questa trattativa – sponda inglese – inizia già in salita. I motivi, secondo Luca Marchetti, sono due. Innanzitutto, i nerazzurri hanno appena ceduto Diego Godin al Cagliari. È quindi difficile che Conte accetti di privarsi anche di Skriniar, a 48 ore dall’inizio del campionato. Al momento il difensore può considerarsi quasi un incedibile. La seconda difficoltà, invece, risiede ancora nella questione economica. Il club allenato da José Mourinho non è disposto ad esaudire le richieste nerazzurre. Motivo per cui, secondo l’esperto di mercato di “Sky Sport”, i dirigenti inglesi ieri abbiano già incontrato la controparte dell’Inter. La ragione è presto detta: tentare di sondare l’interesse nerazzurro per alcuni elementi della rosa Hotspur. Tuttavia la risposta è stata negativa. L’arrivo di Arturo Vidal ha infatti reso vane le flebili voci circolanti attorno al possibile passaggio all’Inter di Tanguy Ndombele. Se il Tottenham non arriverà a soddisfare la richiesta monstre dell’Inter il difensore 25enne, la trattativa è destinata ad arenarsi.