FOTO – Lautaro Martinez, connessione ispanica con altri due

Nell’allenamento di oggi grande connessione tra Lautaro Martinez e altri due compagni che parlano la stessa lingua (calcistica e non). Ecco le foto pubblicate dall’attaccante argentino.

LEGAME – Doveva essere l’estate dell’addio di Lautaro Martinez all’Inter. Dal suo gol al Barcellona, al Camp Nou, di quasi un anno fa, il suo nome è diventato il primo della lista di mercato blaugrana. Le voci si sono incorse e ingrossate per mesi, come un’onda che aumenta ad ogni metro di avanzata. Per poi affievolirsi rapidamente, una volta rivelata la non ottimale situazione finanziaria dei catalani. Così oggi Lautaro Martinez comporrà ancora la coppia dei sogni assieme al compagno Romelu Lukaku. Una coppia da record, capace di segnare 55 gol assieme: mai nessuna coppia-gol dell’Inter aveva segnato tanto. Ma un forte legame l’argentino lo ha anche con Alexis Sanchez, grazie al dinamismo che li contraddistingue. Ora in squadra c’è anche Achraf Hakimi, di nazionale marocchina ma spagnolo di nascita. Facile che l’uso della stessa lingua aiuti i tre ad intendersi meglio. E col Pisa se ne è avuto un assaggio, soprattutto tra Hakimi e il numero 10. Ora non resta che attendere di vedere cosa combineranno in campo, a partire da sabato (Fiorentina-Inter, prima di A, alle 20.45). Nel frattempo, ecco le foto pubblicate dal Toro dopo l’allenamento di oggi: