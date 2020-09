FOTO – Godin lascia l’Inter: il ringraziamento di Bastoni per l’ex numero 2

Alessandro Bastoni Inter

Diego Godin è ufficialmente un giocatore del Cagliari. L’uruguayano lascia Milano dopo una stagione (36 presenze e 2 reti), ma il suo passaggio non sarà certo dimenticato. Ecco il saluto di Alessandro Bastoni.

FRATELLANZA – Diego Godin e Alessandro Bastoni si possono considerare, a modo loro, due baluardi dell’ultima annata dell’Inter. Una stagione in cui, escluso l’intoccabile Stefan de Vrij, il pacchetto difensivo è stato molto dinamico. Inizialmente i due laterali accanto all’olandese erano proprio Godin e Milan Skriniar. Ma le prestazioni iniziali del numero 2 non erano troppo convincenti, complice la poco conosciuta linea a 3. E quindi Bastoni ha preso il posto dell’uruguayano, invertendosi però con lo slovacco (non è una barzelletta). E poi, nella fase finale della stagione, coincisa con l’approdo in finale di Europa League, la difesa titolare è sempre stata Godin-de Vrij-Bastoni. Ora con l’addio del numero 2 avviene una sorta di passaggio di consegne tra i due. A separarli tredici anni e un’intera carriera internazionale vissuta sempre ad altissimo livello. All’italiano classe 1999 mancheranno insegnamenti ed esempio dell’ex capitano dell’Atletico Madrid. E a testimoniare il grande rapporto tra i due è proprio il numero 95, tramite una Instagram Story. Il commento è semplice e diretto: “Grazie di tutto, fratello”.