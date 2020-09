UFFICIALE – Godin lascia l’Inter per il Cagliari:...

UFFICIALE – Godin lascia l’Inter per il Cagliari: i numeri del contratto

Condividi questo articolo

Diego Godin Cagliari

Godin non è più un giocatore dell’Inter anche a livello ufficiale. Il difensore, arrivato in Sardegna poco dopo le 17 (vedi articolo), ha appena firmato il suo contratto con il Cagliari e lascia i nerazzurri dopo solo un anno, con trentasei presenze e due gol.

L’ANNUNCIO – “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godin: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.

Nato a Rosario, il 16 febbraio 1986, ha iniziato la sua carriera tra le fila del Cerro e del Nacional di Montevideo, per poi trasferirsi ad appena ventuno anni in Spagna, al Villarreal: in tre stagioni 116 presenze e 4 reti tra competizioni nazionali e internazionali.

Nell’estate del 2010 il passaggio all’Atlético Madrid dove da protagonista contribuirà a scrivere pagine esaltanti della storia del Club biancorosso. Quasi un decennio costellato di successi e imprese: con la maglia dei Colchoneros vince il titolo di Campione di Spagna (2014), la Coppa del Re (2013), la Supercoppa spagnola (2014); 2 Europa League (2012 e 2018), 3 Supercoppe europee (2010, 2012 e 2018). Per ben due volte conquista l’accesso alla finale di Champions League, andando peraltro a segno in quella giocata a Lisbona contro il Real Madrid. Lascerà l’Atletico dopo 389 partite e 27 reti per continuare la sua carriera tra le fila dell’Inter: con i nerazzurri la scorsa stagione ha totalizzato 36 gare, arrivando sino alla finale di Europa League, dove ha realizzato una rete.

Capitano e punto di forza della Nazionale dell’Uruguay, ha preso parte a tre edizioni della Coppa del Mondo, tra cui quella del 2010 chiusa al quarto posto; a cinque della Coppa America, vinta nel 2011. In totale con la Celeste ha all’attivo 135 gare e 8 reti.

Classe innata, combattività, voglia di vincere. Spiccate doti di leadership, trascinante carisma: con Godin il Cagliari acquisisce un elemento di assoluto spessore internazionale, uno dei più forti difensori centrali, eccezionale nel gioco aereo, perentorio nei contrasti e nell’anticipo, autentico regista del reparto arretrato.

La Sardegna nel destino: el Faraón, che prosegue la lunga tradizione di calciatori uruguaiani in rossoblù, è sposato con Sofia, figlia dell’amato ex centrocampista Pepe Herrera, nata proprio a Cagliari.

Benvenuto in famiglia, Diego!”

Fonte: sito ufficiale Cagliari Calcio