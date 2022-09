Skriniar, dialoghi in corso! Nessun tradimento dall’Inter ma una richiesta – SI

Il rinnovo di Skriniar deve diventare uno dei temi principali per l’Inter da qui alla fine dell’anno solare, vista la scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Per Sportitalia ci sono dialoghi in corso fra le parti.

SI TRATTA – Milan Skriniar ha poco più di nove mesi residui di contratto. Si è parlato a lungo in estate di una cessione, ma l’Inter alla fine è riuscita a trattenerlo nonostante tutto. Adesso, secondo Sportitalia, sono in corso dei colloqui per riuscire a rinnovare e non doverlo perdere a zero. Chi rappresenta Skriniar è aperto a un prolungamento di contratto, col difensore che non si sente tradito da quanto avvenuto quest’estate con i “tentativi” della proprietà di cederlo. Aveva dato l’OK al trasferimento al PSG, quindi è chiaro che per restare e rinnovare il suo contratto pretenda un trattamento economico equiparabile ai big della rosa. Ossia Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Con quel tipo di proposta l’Inter riuscirà a portare il rinnovo di Skriniar, possibile anche uno più breve con clausola d’uscita nel caso in cui si pensasse ancora a una cessione.