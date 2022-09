Agresti: «Inter irriconoscibile, successo qualcosa! Un reparto in difficoltà»

L’Inter ha già inanellato ben quattro sconfitte nelle prime nove partite fra Serie A e Champions League. Il giornalista Agresti, intervenuto a Radio Sportiva, sostiene che sia accaduto qualcosa negli ultimi mesi.

LE DIFFICOLTÀ – Stefano Agresti analizza la situazione della squadra di Simone Inzaghi: «All’Inter è chiaro che ci sia qualcosa che non va, è irriconoscibile rispetto alla scorsa stagione. Non può essere solo l’assenza di Ivan Perisic a giustificare quello che sta capitando ai nerazzurri. Anche perché è vero che è uscito Perisic, ma ha inserito altri giocatori: per esempio l’Inter ha alternative a centrocampo, con Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. Simone Inzaghi ha avuto Francesco Acerbi, il difensore che voleva a tutti i costi e che effettivamente nelle ultime gare è stato il migliore dei nerazzurri. Ha anche Romelu Lukaku, che si è infortunato ma è un’arma importante. Sicuramente è successo qualcosa, l’Inter ha perso tranquillità. Il reparto che mi sembra più in difficoltà è quello difensivo, nonostante si tratti di difensori che due anni fa vincevano lo scudetto. Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar ora sono irriconoscibili. Possibile che qualcuno di loro sia stato condizionato dalle voci di mercato, per quanto accaduto in estate, ma è più del consentito».