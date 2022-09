Bagatta: «Inter, serve un altro Perisic! Tanto clamore poi dimenticato»

Bagatta indica in Perisic la mancanza principale dell’Inter in questo inizio di stagione. Il giornalista ricorda come è avvenuto l’addio del croato e non si nega una critica: ne ha parlato a Sportitalia Mercato.

L’ASSENZA PESANTE – Guido Bagatta trova un motivo per le difficoltà: «La gente dimentica tutto velocemente. Abbiamo parlato del Tottenham, dove gioca la chiave dell’Inter dell’anno scorso: Ivan Perisic. Non essendoci più, per fare il gioco dell’Inter per Romelu Lukaku di due anni fa, dovresti ritrovare un altro così. Si dimentica velocemente tutto: Perisic se n’è andato, ha fatto un po’ di clamore e poi tutti se ne sono dimenticati, forse i tifosi interisti veri no. Poi lo vedi in campo e capisci perché Antonio Conte è voluto andare a prenderlo col tandem».