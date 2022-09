Colidio può dare soldi all’Inter: in trattativa per un nuovo trasferimento

Colidio fino al prossimo 31 dicembre è in prestito al Tigre, in Argentina, mentre il contratto con l’Inter è in vigore sino al 30 giugno 2023. Dal Cile, però, si parla di un possibile trasferimento.

ADDIO DEFINITIVO? – Facundo Colidio è di proprietà dell’Inter da quattro anni, ma non è mai riuscito a imporsi. Arrivato per rinforzare la squadra Primavera, ha poi fatto due anni in prestito al Sint-Truiden in Belgio senza fare granché. Da gennaio è tornato in Argentina, al Tigre, dove ha collezionato sei gol in trentasei presenze contando tutte le competizioni. Il prestito di Colidio col Matador scadrà a fine anno solare, ma è difficile che rimanga nella formazione rossoblù. Al Aire Libre en Cooperativa, dal Cile, parla di trattativa in fase avanzata con l’Universidad Catolica. Per prenderlo dall’Inter ci sarebbe da pagare circa seicentomila euro, con Colidio che andrebbe via a titolo definitivo.