Skriniar come Brozovic e Perisic: per l’Inter questione primaria – Sky

Skriniar da gennaio può firmare con qualsiasi altro club, a meno che non arrivi il rinnovo di contratto che tutta l’Inter vuole. Sky Sport paragona la questione del difensore a Brozovic e Perisic, una andata bene e una no.

A RISCHIO – Milan Skriniar ha sei mesi e quattro giorni residui di contratto. Pochi, pochissimi per un giocatore del genere, che ora è in bilico perché l’Inter non ha più il coltello dalla parte del manico. La trattativa – come noto – è in piedi da tempo ma per ora non è arrivato l’OK per prolungare oltre il 30 giugno, con il PSG sempre sullo sfondo. Per Sky Sport la questione Skriniar si può paragonare a quella già vista la scorsa stagione con Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Alla fine il primo rinnovò ma soltanto a marzo, il secondo invece andò via direzione Tottenham dopo aver sbottato per l’eccessiva attesa della società. La prima proposta fatta dall’Inter a Skriniar è sei milioni e mezzo, si attende una risposta del giocatore. Nel mese di gennaio, ossia quando ci sarà già il rischio di una “fuga” a parametro zero da giugno, la questione Skriniar diventerà il primo punto in agenda per la dirigenza dell’Inter.