Salcedo dà la scossa ma non basta: il Bari perde contro il Genoa

Eddie Salcedo è entrato nella sfida tra Bari e Genoa ultima giornata della prima parte del Campionato di Serie B. I pugliesi hanno perso per 2-1, nonostante la buona prestazione dell’attaccante in prestito dall’Inter.

DICIOTTO – Sono 18 i minuti giocati oggi da Eddie Salcedo. L’attaccante in prestito dall’Inter è subentrato nel secondo tempo a Leonardo Benedetti. Il suo impatto sulla partita ha fatto reagire la squadra pugliese. Non abbastanza però per evitare la sconfitta per 2-1. Il classe 2001 si è reso pericoloso in diverse occasioni. In meno di venti minuti ha avuto tre occasioni. In una di queste si è trattato di una gran intervento del portiere del Genoa, Josep Martinez: gran protagonista della serata. Non trova il gol dell’ex nella sfida tra terzo e quarto posto in Serie B.