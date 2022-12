Taibi (DS Reggina): «Fabbian? Non l’ha chiesto neanche l’Inter! Non esiste»

Taibi, direttore sportivo della Reggina, esclude qualsiasi sviluppo di mercato legato a Fabbian, in prestito dall’Inter ed entrato nel gol partita dei calabresi questo pomeriggio ad Ascoli (vedi articolo). A Radio Antenna Febea, il dirigente degli amaranto fa sapere di non aver parlato con l’Inter.

NESSUN MOVIMENTO – In questi giorni si è parlato di possibile inserimento di Giovanni Fabbian per portare Giorgio Scalvini dell’Atalanta all’Inter (vedi articolo). La questione non tocca Massimo Taibi: «Resta alla Reggina a gennaio? Al 100%, per quanto mi riguarda. Nessuno mi ha chiesto Fabbian, neanche e soprattutto l’Inter. Le voci sull’Atalanta? Tante cose si dicono, delle volte si azzeccano e delle volte sono tirate a caso. In questo momento posso assicurare che è una cosa che non esiste».