Sensi va alla Sampdoria ma senza percorso inverso all’Inter: no per Thorsby – SM

Sensi si trasferirà alla Sampdoria (vedi articolo), c’è solo da capire se prima o dopo Inter-Empoli. Da Sport Mediaset, nel post partita del match dei blucerchiati in Coppa Italia con la Juventus (vedi articolo), si esclude che Thorsby possa andare all’Inter.

OPERAZIONE SINGOLA – Stefano Sensi lascia l’Inter per la Sampdoria, in prestito secco. Si completerà a breve, accordo ormai raggiunto fra i due club. Non ci sarà però un trasferimento lato opposto, ossia dai blucerchiati ai nerazzurri. Si è parlato in questi giorni di Morten Thorsby, ma da Daniele Miceli di Sport Mediaset arriva una secca smentita. Sarà solo Sensi a trasferirsi, per il resto si vedrà.