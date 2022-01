Sensi alla Sampdoria, annuncio in giornata: già scelto il numero – Sky

Sensi nel mercoledì appena cominciato sarà ufficialmente un giocatore della Sampdoria, questo fa intendere come non giocherà Inter-Empoli. In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio fa sapere quale sarà il numero di maglia.

TUTTO FATTO – Il mercoledì appena iniziato prevede Inter-Empoli, ma anche l’ufficialità di Stefano Sensi alla Sampdoria. Questo è un indizio su come il centrocampista non dovrebbe prendere parte all’ottavo di finale di Coppa Italia. Da Sky Sport Gianluca Di Marzio fa sapere che oggi ci sarà l’annuncio del trasferimento, dopo l’accordo fra i club (vedi articolo). Non solo: Sensi ha già deciso che in blucerchiato avrà il numero 12, lo stesso all’Inter.