VIDEO – Lazio-Udinese 1-0 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Lazio-Udinese, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SECONDO SUPPLEMENTARE – Lazio-Udinese 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) negli ottavi di finale di Coppa Italia. In Serie A all’Olimpico fra le due squadre era finita 4-4 un mese e mezzo fa, stavolta bisogna attendere centosei minuti per l’unico gol. La Lazio rilancia Vedat Muriqi e l’attaccante sfiora il suo primo gol stagionale, negato da Marco Silvestri su un colpo di testa da corner. A Isaac Success lo 0-1 lo impediscono invece un gran recupero in scivolata di Adam Marusic (nel primo tempo) e una parata del rientrante José Manuel Reina (nella ripresa). Il muro dell’Udinese sembra poter crollare su tiro di Sergej Milinkovic-Savic: Silvestri fa il miracolo, sulla respinta ci va Raul Moro ma lo mura Destiny Udogie e si va quindi ai supplementari. Tolgay Arslan ha segnato al 99′ (dei tempi regolamentari) in campionato, ci riprova al 98′ su punizione ma becca la traversa. Appena iniziato il secondo mini-tempo lancio di Danilo Cataldi per il subentrato Ciro Immobile, che prende il tempo e in pallonetto fa 1-0. Per la Lazio ci sarà il Milan ai quarti di Coppa Italia.

Video con gli highlights di Lazio-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.