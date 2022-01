Nandez-Inter, niente segnali: lui aspetta ma col Torino spunta terza opzione – Sky

Nandez non dovrebbe andare all’Inter, ma il Cagliari può darlo già a gennaio. Di Marzio, dopo aver parlato di Sensi alla Sampdoria (vedi articolo), si è espresso anche su questa situazione nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

DOVE VA? – Gianluca Di Marzio esclude i nerazzurri: «Se il Cagliari fa due colpi come penso a centrocampo Nahitan Nandez può davvero partire, anche in prestito. Il Torino lo sta trattando, lui sta ancora aspettando un segnale dall’Inter da cui non sono emersi in questi giorni. C’è anche il Napoli che ha un pensiero forte: in estate aveva approcciato col Cagliari per Nandez negli ultimi giorni di calciomercato».