Juventus, vittoria facile sulla Sampdoria. In gol anche Dybala

La Juventus va ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Sassuolo-Cagliari (domani ore 17.30). I bianconeri battono 4-1 la Sampdoria, a segno da subentrato anche Dybala (stavolta senza esultanza polemica). In precedenza oggi è passata la Lazio (vedi articolo).

TUTTO FACILE – La Juventus non ha difficoltà a passare il turno in Coppa Italia. Per i bianconeri è 4-1 contro una Sampdoria senza allenatore, oggi col tecnico della Primavera Felice Tufano in panchina prima del ritorno di Marco Giampaolo. Apre le marcature Juan Guillermo Cuadrado al 25′, con una punizione potente dal limite sulla quale però Wladimiro Falcone copre male il suo palo. Un minuto dopo segnerebbe Alvaro Morata, ma l’arbitro Francesco Fourneau annulla al VAR per un fallo di Adrien Rabiot a inizio azione. Raddoppio solo rimandato, anche se a dopo l’intervallo: su corner respinto controcross di Arthur e di testa Daniele Rugani sovrasta Nicola Murru per il 2-0 al 52′. La Juventus si tranquillizza un attimo e la Sampdoria accorcia al 63′, con un bel diagonale del nuovo acquisto Andrea Conti. La partita riaperta dura appena quattro minuti, poi Falcone sbaglia giocando dal basso e regala palla a Manuel Locatelli, intervento in scivolata a favorire Paulo Dybala e sinistro vincente. L’argentino, al centro di voci di mercato (anche sull’Inter), era in campo da poco. Entra il giovane Marley Aké e alla prima chance si guadagna un rigore, steso da Tommaso Augello. Dybala lascia la battuta a Morata, che al 77′ trova il suo primo gol del 2022 dal dischetto. Ai quarti di Coppa Italia una fra Sassuolo e Cagliari per la Juventus.