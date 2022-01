Satriano prossimo a lasciare l’Inter (e l’Italia): doppia firma in arrivo a ore

Satriano ha bisogno di minutaggio e lo troverà lontano dall’Inter. E dall’Italia, nonostante le possibili destinazioni in Serie A. L’attaccante uruguayano nelle prossime ore definirà il suo trasferimento in prestito

ARRIVEDERCI INTER – Il futuro di Martin Satriano, salvo sorprese, sarà in Francia. Superata la concorrenza svizzera del Basilea, anche l’opzione italiana Cagliari al momento appare tagliata dalla corsa al classe 2001 nerazzurra. La notizia riportata dal Corriere dello Sport trova conferme (vedi articolo), perché l’attaccante uruguayano è davvero prossimo a lasciare Milano. Sarà un arrivederci, non un addio. Nelle prossime ore Satriano firmerà due contratti. Il primo con l’Inter, per rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Poi quello con il Brest, per raggiungere il club francese in prestito, almeno fino a fine stagione. A meno di clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, l’affare andrà in porto già in giornata. Si attende solo la fumata bianca.