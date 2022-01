VIDEO – Napoli-Fiorentina 2-5 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Napoli-Fiorentina, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-5 dopo i tempi supplementari (2-2): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



DILAGA OLTRE IL 100′ – Napoli-Fiorentina 2-5 dopo i tempi supplementari (2-2) negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina fa il colpo grosso e si prende i quarti con l’Atalanta. Prima chance con un colpo di testa da angolo di Nikola Milenkovic, finito sulla parte alta della traversa. Al 41′ sblocca la situazione Dusan Vlahovic, su assist di Riccardo Saponara con un sinistro a incrociare. Passano tre minuti e pareggia con uno splendido pallonetto Dries Mertens, a seguito di un rimpallo. Ad avviare l’azione è un rinvio errato di Bartlomiej Dragowski, che sull’ultima azione del primo tempo sbaglia pure su un retropassaggio di Lorenzo Venuti e deve abbattere Eljif Elmas: espulso. Pur in dieci la Fiorentina trova l’1-2 con Cristiano Biraghi, bel sinistro dopo una sua punizione respinta al 57′. Entra Hirving Lozano che prende il palo, con un destro dal limite, poi si fa espellere dal VAR (fallaccio su Nicolas Gonzalez). Va fuori anche Fabian Ruiz, doppo giallo, ma l’arbitro sbaglia fermando la Fiorentina che andava in porta senza dare vantaggio. E sull’ultima azione, al 95′, il Napoli pareggia con Andrea Petagna. Ai supplementari però dominano i viola: cross di Youssef Maleh e Venuti si riscatta col piatto destro del 2-3 nel recupero del primo tempo supplementare. Poi arriva il primo gol di Krzysztof Piatek in viola, tap-in su cross di Venuti al 108′. Il Napoli non c’è più e la Fiorentina punisce ancora, con un sinistro di Maleh al 119′.

Video con gli highlights di Napoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.