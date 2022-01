Satriano al Brest, si chiude a breve. Ma prima rinnovo con l’Inter – CdS

Martin Satriano è destinato a lasciare l’Inter. Per lui vicino l’approdo in prestito al Brest. Ma prima ci sarà il rinnovo con il club nerazzurro

PARTENZA – Martin Satriano lascerà l’Inter nel mercato di gennaio. Il giovane attaccante uruguayano, infatti, nonostante i corteggiamenti di Cagliari e Basilea, sbarcherà in Francia alla corte del Brest: la formula è quella del prestito secco. In Ligue 1 ritroverà il nerazzurro Agoume. Prima della chiusura della trattativa prevista, secondo il Corriere dello Sport, per questo week-end il calciatore uruguayano rinnoverà il contratto con l’Inter, portando la scadenza al 2026 o 2027. Con il rinnovo arriverà, inoltre, un adeguamento del contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti