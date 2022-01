Inter-Juventus, Sanchez letale. Lautaro Martinez freddo: le pagelle – TS

Inter-Juventus, i nerazzurri vinconoe conquistano la Supercoppa Italiana. Sanchez letale, Lautaro Martinez freddo sul dischetto: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Juventus si è conclusa con il successo dei nerazzurri ai tempi supplementari. Positiva la prova di Skriniar: il difensore nerazzurro è bravo e presente in chiusura, voto 6,5. Ottima prova di Dumfries, uno dei migliori: l’olandese non fa mancare il suo apporto in fase offensiva e sfiora il gol cogliendo il palo, voto 6,5. A centrocampo buona prova per Barella: contiene bene Rabiot, poi solita corsa infinita. Voto 6,5. Ottima prova per Lautaro Martinez: imparabile il rigore con cui fulmina Perin. Fa salire la squadra e si conquista calci piazzati. Voto 6,5. Migliore in campo Alexis Sanchez: il cileno è letale al 120′ dopo aver sfiorato, qualche minuto prima, il gol di testa. Voto 7,5

Fonte: Tuttosport –