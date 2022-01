Inter-Juventus 2-1 DTS, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Juventus porta la Supercoppa Italiana per la sesta volta nella bacheca del club. Dall’indimenticabile 2-1, maturato al 121′, tante curiosità legate ai dati statistici.

DUE – Le volte che Inter e Juventus si sono affrontate in Supercoppa Italiana. Anche l’altra sfida era finita ai tempi supplementari e con una vittoria nerazzurra: 0-1 il 20 agosto 2005 al Delle Alpi, gol di Juan Sebastian Veron al 96′.

TRE – I successi di Simone Inzaghi in Supercoppa Italiana da allenatore. I precedenti erano arrivati con la Lazio nel 2017 e 2019, anche lì contro la Juventus: 3-2 nel primo caso, 3-1 nel secondo. È il primo tecnico in Italia capace di battere i bianconeri tre volte in finale, superando Roberto Mancini e Nevio Scala. In bacheca ne ha altre due da giocatore, sempre coi biancocelesti: curiosamente entrambe contro l’Inter, nel 2000 e 2009.

UNDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a conquistare un trofeo in casa. Dopo un’altra Supercoppa Italiana, il 3-1 alla Roma il 21 agosto 2010 anche lì in rimonta, gli altri successi erano arrivati in campo neutro (Mondiale per club e Coppa Italia sempre nella stagione 2010-2011) o grazie a risultati favorevoli degli avversari (la scorsa Serie A).

DODICI – Gli anni passati dalla precedente vittoria dell’Inter in gara secca contro la Juventus. Il 28 gennaio 2010 si giocavano i quarti di finale di Coppa Italia, pure lì finì 2-1 in rimonta con gol decisivo di Mario Balotelli al 90′ (vantaggio di Diego, pari di Lucio).

QUINDICI – I secondi che permettono al gol di Alexis Sanchez di diventare quello segnato più “tardi” nella storia del club, il primo nel “recupero”. Il 2-1 di Inter-Juventus è arrivato a 120:01, il precedente record risaliva ad Andrea Ranocchia a 119:46 per un 3-2 sul Bologna negli ottavi di Coppa Italia del 15 gennaio 2013.