Prima Pagina IN Edicola – Fenomeno Inzaghi, tutti lo vogliono! Inter su Dybala

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Fenomeno Inzaghi! Inter, il tecnico in testa al campionato è pronto al rinnovo. Ma all’estero lo cercano. Supercoppa e ottavi di Champions: ora lo vogliono tutti. Solo a giugno l’appuntamento per firmare fino al 2025. Atletico e United lo studiano per il futuro. Marotta punta su Bremer e Frattesi. – Juventus Dybala, che gelo! Le panchine, gli infortuni, le stoccate di Arrivabene, il rinnovo in sospeso: Paulo e il club distanti sul futuro. Inter, Barça e Tottenham alla finestra. Marotta e Lega A solidali con Agnelli nel mirino degli ultrà. – Il caso Juventus: Bonucci, la lite finale gli costa 10 mila euro.

TUTTOSPORT

Inzaghi batte Conte e record. Inter pazza di Simone: è il tecnico più giovane a vincere con due squadre e nessuno aveva battuto la Juventus in tre finali. – Bonucci stangato: 10 mila euro di multa!