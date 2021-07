Sassuolo punta ai giovani dell’Inter: la chiave per arrivare a Raspadori?

L’Inter segue Raspadori, la chiave per arrivare all’attaccante del Sassuolo sarebbe inserire qualche giovane nella trattativa.

LA CHIAVE – Raspadori è un obiettivo dell’Inter soprattutto per il futuro e non è mai un mistero. Il giovane centravanti del Sassuolo potrebbe diventare una priorità qualora anche Lautaro Martinez dovesse essere ceduto, altrimenti la possibilità potrebbe essere quella di restare ancora un altro anno in neroverde prima di trasferirsi all’Inter. Il Sassuolo dal canto suo è interessato particolarmente al settore giovanile dell’Inter e non solo: mercoledì, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe arrivata un’offerta del club anche per Lorenzo Pirola, che tratta un possibile ritorno al Monza. L’investimento potrebbe spostarsi anche nel settore giovanile, dove da tempo il Sassuolo segue in particolare Oristanio e Satriano. La chiave per arrivare a Giacomo Raspadori potrebbe essere dunque l’inserimento di giovani, ma attenzione anche sul fronte Zinho Vanheusden, riacquistato dall’Inter.