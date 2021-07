Fiorentina, manca un tassello a centrocampo: piace Sensi ma non è il solo

La Fiorentina è alla ricerca di un tassello fondamentale per il modulo di Vincenzo Italiano, cioè il regista davanti la difesa. Stefano Sensi piace ed è tra i nomi richiesti dal tecnico, ma la Fiorentina, secondo quanto riportato da “Sky”, starebbe valutando anche altri profili.

NON SOLO SENSI – Stefano Sensi piace alla Fiorentina, per caratteristiche tecniche rispecchia perfettamente le richieste di Vincenzo Italiano, neo-tecnico viola. A centrocampo con la conferma di Amrabat e di Castrovilli, non resta che puntare a un regista. La pista che potrebbe portare al nerazzurro potrebbe essere difficile, anche se resta in piedi la pista di un possibile scambio con Dragowski. Ma attenzione però, perché la dirigenza viola potrebbe optare per Lucas Torreira, ex Sampdoria che potrebbe lasciare la Premier League già da questa stagione.