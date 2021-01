Sanchez via, Dzeko arriva: l’Inter apre alla Roma! Lavori in corso per lo scambio

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Inter

Sanchez può diventare una pedina di scambio importantissima per l’Inter. Sul tavolo c’è il cartellino di Dzeko, proposto dalla Roma. Le parti sono in contatto per cercare di far quadrare lo scambio

SCAMBIO LAST MINUTE – Arrivano conferme sull’indiscrezione di mercato anticipata da Alfredo Pedullà (vedi articolo). La Roma ha proposto all’Inter uno scambio di prestiti tra Edin Dzeko (ormai fuori rosa) e Alexis Sanchez. L’Inter apre perché gradisce l’operazione dal punto di vista tecnico ma non è ancora convinta dal punto di vista finanziario. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore la società nerazzurra sta decidendo se e come impostare l’operazione, dal momento che c’è da trovare la quadratura economica. Gli stipendi lordi di Dzeko e Sanchez non sono uguali, inoltre il bosniaco non gode degli sgravi del Decreto Crescita. Lavori in corso negli ultimi giorni di mercato per far andare in porto uno scambio che sembra impossibile. Lo scambio Dzeko-Sanchez andrà a buon fine?