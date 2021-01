Vecino torna in campo, 70′ con l’Inter Primavera: ecco come ha giocato

Matias Vecino

Vecino c’è. Forse è ancora presto per dire che è tornato, ma intanto è sceso in campo dopo il lunghissimo stop. Il suo “debutto” con l’Inter Primavera è stato caratterizzato da un gol e qualche altra buona giocata

DI NUOVO IN CAMPO – Buona la prima per Matias Vecino, anche senza strafare. Il centrocampista uruguayano dell’Inter, impegnato con l’Under 19 di Armando Madonna, si fa notare subito in zona gol. Sua la rete che apre le marcature nel 3-1 di Inter-Genoa Primavera (vedi articolo). Vecino resta in campo per 70′ esatti: 46′ nel primo tempo e 24′ nella ripresa. Madonna lo schiera da mezzala destra nel 4-3-1-2 nerazzurro. Il ruolo preferito per il classe ’91 uruguayano, che con Antonio Conte ha giocato anche sul centro-sinistra (in passato…).

COME HA GIOCATO – A essere sinceri, la prestazione di Vecino non è brillantissima. Ma è normale visto il lungo stop. Si è trattata della prima partita “ufficiale” dopo oltre sei mesi. Aveva visto il campo per l’ultima volta il 9 luglio (Hellas Verona-Inter, ndr) ma già da infortunato. L’ultima vera presenza risale all’8 marzo (Juventus-Inter, ndr), ovvero l’ultima partita prima dello stop per Coronavirus. In pratica non gioca una partita degna di tale nome da oltre dieci mesi, quasi undici. Tra le buone giocate da segnalare la triangolazione che porta al 2-0. Per il resto, qualche sbavatura sia nei passaggi sia in copertura, dove si fa notare per un paio di interventi in ritardo. Più presente negli ultimi venticinque metri, soprattutto a ridosso dell’area di rigore. A livello atletico è ancora indietro di condizione ma non manca l’impegno. Anche se reattivo, fisicamente non è pronto per tornare agli ordini di Conte, ma gli step saranno giustamente graduali. Per oggi va bene così, però.