Dzeko, ipotesi scambio tra Roma ed Inter? Sanchez coinvolto – SI

Edin Dzeko è ai ferri corti con Fonseca e la Roma. Per il bosniaco si delinea un futuro lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da “Sportitalia” la squadra giallorossa starebbe vagliando un ipotesi di scambio con l’Inter che coinvolgerebbe Sanchez

SCAMBIO – L’avventura di Edin Dzeko alla Roma sembra essere giunta al termine. Le frizioni tra il bosniaco, privato della fascia di capitano, ed il tecnico giallorosso Fonseca porteranno a quella che sembra un’inevitabile separazione. Ecco perché, la Roma, sta cercando delle opzioni di mercato che coinvolgano il bosniaco in uscita. Secondo quanto riportato da “Sportitalia” tra le ipotesi di scambio vagliate c’è quella che porta ad Alexis Sanchez dell’Inter. Appare però difficile che una trattativa del genere possa andare in porto. Più volte, infatti, la società nerazzurra ha sottolineato che il mercato in entrata e uscita è chiuso.