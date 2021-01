Primavera, Inter-Genoa finisce 3-1! Autogol nel finale. Madonna sale a 10

Condividi questo articolo

Armando Madonna Inter Primavera

Primavera, Inter-Genoa è appena terminata. La squadra di Madonna torna alla vittoria e lo fa senza mai soffrire. Il recupero della 4ª giornata di campionato permette all’Inter Under 19 di andare a 10 punti. Vecino in campo fino a metà ripresa

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo (vedi articolo) in favore dell’Inter Under 19, la ripresa si conclude con un gol per parte. Il finale dice 3-1, meritatissimo. Ovviamente l’Inter doveva solo gestire il risultato con il Genoa Under 19 già in dieci da mezz’ora. Al 57′ primo doppio cambio per il Genoa: escono Eyango e Della Pietra, entrano Besaggio ed Estrella. Poi al 62′ primo doppio cambio anche per l’Inter: escono Mirarchi e Oristanio, entrano Wieser e Casadei. Al 64′ ammonito Hoti per fallo tattico su Cleonise. Al 69′ secondo doppio cambio per Madonna: escono Vecino e Fonseca, entrano Lindkist e Carboni. I nuovi apportano la freschezza giusta per cercare il terzo gol con iniziative interessanti. All’80’ quinto e ultimo cambio per l’Inter: esce Satriano, entra Bonfanti. All’84’ secondo doppio cambio per Chiappino: escono Turchet e Cleonise, entrano Zenelaj e Koning. Subito dopo, all’86’ Casadei segna appoggiando in porta l’assist di Carboni dalla sinistra. A partita praticamente finita, all’89’ goffa autorete di Kinkoue, che di testa prende in controtempo Stankovic. Il Genoa accorcia così ma non può andare oltre. L’arbitro Eduart Pashuku fischia la fine dopo tre minuti di recupero. Grazie a questa vittoria nella 4ª giornata del Campionato Primavera 1, l’Inter di Madonna sale a quota 10 punti con due partite ancora da recuperare.

3 INTER – GENOA 1

MARCATORI: Vecino (I) al 7′, Sangalli (I) al 39′, Casadei (I) all’86’ e aut. Kinkoue (G) all’89’.

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Vezzoni; 8 Vecino (20 Lindkist dal 69′), 6 Sangalli, 7 Mirarchi (17 Wieser dal 62′); 10 Oristanio (18 Casadei dal 62′); 9 Fonseca (21 Carboni dal 69′), 11 Satriano (23 Bonfanti dall’80’).

A disposizione: 12 Magri; 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Andrea Moretti, 16 Dimarco, 19 Fabbian, 22 Goffi.

Allenatore: A. Madonna

GENOA UNDER 19 (4-2-3-1): 1 Agostino; 4 Piccardo (C), 2 Gjini, 6 Dumbravanu, 3 Boci; 5 Turchet (18 Zenelaj dall’84’), 8 Eyango (19 Besaggio dal 57′); 7 Boli, 10 Cenci, 11 Cleonise (20 Konig dall’84’); 9 Della Pietra (21 Estrella dal 57′).

A disposizione: 12 Dellapina, 22 Ascioti; 13 De Angelis, 14 Marcandalli, 15 Dellepiane, 16 Zaccone, 17 Mukaj, 23 Kallon.

Allenatore: L. Chiappino

ARBITRO: E. Pashuku della sezione di Albano Laziale (ROMA).

NOTE – Ammonito: Hoti (I) al 64′; Espulso: Gjini (G) al 15′; Recupero: 1′ (PT) e 3′ (ST).