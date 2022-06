Sanchez, Siviglia dice no. Neanche Xavi lo vuole! Leone in gabbia ora è l’Inter

Sanchez, altro che leone in gabbia. La situazione legata a una sua possibile cessione, ad oggi, è imbarazzante. L’attaccante cileno, che all’Inter percepisce un ingaggio clamorosamente pesante di ben 7 milioni, non interessa a nessuno.

IN GABBIA – Alexis Sanchez dopo una stagione caratterizzata da polemiche e tante dichiarazioni inutili, la realtà dei fatti è che ad oggi non è arrivata nessun offerta e dunque non interessa a nessuno, quantomeno con quell’ingaggio. Con ancora un anno di contratto (scadenza 2023), nelle ultime settimane si è parlato di possibile buonuscita, ma a differenza di Arturo Vidal non c’è una cifra pattuita sul contratto. La destinazione preferita dal calciatore sarebbe la Liga, ma Xavi – secondo Tuttosport -, non vedrebbe di buon occhio il suo ritorno in Catalogna. Mentre a Siviglia fanno sapere che non è un profilo che interessa. Come dimenticare le sue dichiarazioni, tra le tante polemiche e fuori luogo, anche dopo la conquista della Supercoppa italiana a gennaio: «Sono come un leone in gabbia, più gioco e meglio mi sento». Oggi, il vero leone in gabbia è solo l’Inter.