Gagliardini ‘minaccia’: gioca o va via. L’Inter lo accontenta, ma servono i club – CdS

Gagliardini chiede spazio all’Inter o chiede di andare a giocare altrove. La società non si oppone ed è pronta ad accontentarlo, ma come per Alexis Sanchez (vedi articolo) servono i club interessati.

POCO SPAZIO – Roberto Gagliardini in questa stagione è stato utilizzato poco da Simone Inzaghi. Il tecnico lo vede ancora come sostituto, all’occorrenza, di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano dal canto suo è convinto che avrà il medesimo spazio la prossima stagione e per questo alla dirigenza ha fatto sapere che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e preferirebbe, eventualmente, andare a giocare altrove. L’Inter è pronta ad accontentarlo, ma solo se riceverà un’offerta ritenuta congrua e al tempo stesso avrà in mano un sostituto da prendere investendo al massimo la cifra ricavata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

