Inter, chi sarà capitan futuro? Barella e Skriniar candidati, ma c’è un terzo – TS

L’Inter ragiona sulla futura fascia da capitano, considerando che già dalla prossima stagione Samir Handanovic potrebbe perdere il posto. Skriniar e Barella si candidano, ma attenzione anche a un terzo nome.

FASCIA DA CAPITANO – Con l’acquisto di André Onana, Samir Handanovic col tempo potrebbe perdere la titolarità e, dunque, anche la fascia da capitano. Da tempo Nicolò Barella e Milan Skriniar si candidano per ereditare la fascia dal numero uno nerazzurro, ma secondo il quotidiano di Torino, quando Handanovic non ha giocato a Bologna il 27 aprile, la fascia è finita sul braccio di Marcelo Brozovic. Il motivo sta negli anni in più di militanza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini

