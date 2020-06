Sanchez e le idee del Manchester United: solo da riserva. Inter, che fai?

Sanchez è al centro dei rumors di mercato, mentre cerca di ritagliarsi un posto importante nell’Inter per il finale di stagione. Il Manchester United non metterà l’attaccante cileno al centro del progetto tecnico. Di seguito le prospettive dopo il prestito nerazzurro, riportate dal Daily Mail

DAL CAMPO AL MERCATO – Si parla molto delle prestazioni di Alexis Sanchez, ma anche del futuro dell’ex Arsenal. A fine stagione, infatti, se non si troverà un accordo con l’Inter, l’attaccante dovrebbe tornare al Manchester United. Secondo gli ultimi rumors, il cileno non sarà comunque messo al centro del progetto. Percepirà ancora l’altissimo stipendio di 500 mila sterline a settimana, ma non può aspettarsi di essere titolare. Intanto, quest’oggi Solskjaer ha allontanato l’attaccante (qui le parole) e un grande finale di stagione con l’Inter potrebbe permettergli di restare a Milano. Ancora presto forse per azzardare previsioni: prima le intenzioni dei nerazzurri e l’eventuale trattativa, poi le gerarchie del Manchester United.