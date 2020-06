Manchester United, Solskjaer allontana Sanchez: “A volte le belle sedie…”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato del futuro di Alexis Sanchez, attaccante in prestito all’Inter

DESTINO – Queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, riportate dal sito del Daily Star sul futuro di Alexis Sanchez, attaccante in prestito all’Inter. «Naturalmente c’è posto per buoni giocatori e per brave persone in questo ambiente. Vediamo dove arriveremo a fine stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Riteniamo di essere sulla buona strada per riuscire a fare qualcosa. A volte, quando arredi un salotto, potresti essere una bella sedia o un bel divano, ma forse non vai bene con il resto».